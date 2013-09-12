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Etli ve Üzümlü Pilav

Etli ve Üzümlü Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık pirinç

1 tablet et bulyon

10 adet kuru kayısı

1 çay bardağı kuş üzümü ve kuru üzüm

400 gram sotelik doğranmış kuzu eti

1 adet soğan

2 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı yenibahar

4 çorba kaşığı yağ

1 çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım demet dereotu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Küçük doğranmış kayısı, kuş üzümü ve kuru üzümü ayrı kaplara alıp, üstlerine kaynar su ilave edin ve yarım saat bekletin. 1 çorba kaşığı yağı eritin. Soğanı rendeleyip, etle birlikte suyunu salıp tekrar bırakana kadar kavurun. Köri, karabiber, yenibahar, tuz ve 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip 10 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada pembeleşene kadar kavurun. Etin altını kapattıktan sonra fıstığı üzerine ekleyin. Kalan yağı bir tencereye alın. Pirinci yıkayıp iyice süzün ve 3-4 dakika kavurun. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ve et bulyon ekleyip 10 dakika harlı, 10 dakika kısık ateşte pişirin. İlk 10 dakikanın sonunda, sularını süzdüğünüz kayısı ve üzümleri pilava ekleyin. Dereotunu kıyıp ocağın altını kapattıktan sonra üzerine ilave edin. Pilavı ya bir kalıp yardımı ile şekillendirin ya da olduğu gibi servis tabağına alın. Eti ise arzunuza göre pilavla karıştırın ya da yanında servis yapın.
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