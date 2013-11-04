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Fasulye Turşulu ve Tavuklu Pilav

Fasulye Turşulu ve Tavuklu Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram fasulye turşusu

2 su bardağı baldo pirinç

300 gram tavuk eti

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı tavuk suyu

Yeteri kadar su

YAPILIŞI

Fasulye turşusunu sudan geçirip geniş bir kaba alın. Tuzunu almak için üzerini geçecek kadar su ilave edin. Birkaç kez suyunu değiştirerek 2 saat suda bekletin. Süzüp ince halkalar halinde kıyın ve kenara alın. Pirinci yıkayıp süzdükten sonra 30 dakika ılık suda bekletin. Tavuk etini kuşbaşından daha küçük doğrayın. Sıvı yağı bir tencereye alıp tavuğu kavurun. Üzerine fasulye turşusu ve tereyağını katın. Bir-iki dakika kavurup tavuk suyunu ekleyin. Bir taşım kaynayınca pirinci ilave edip, karıştırın. Tencereye pirincin üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tuzunu kontrol edin. Gerekiyorsa tuz ekleyip, tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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