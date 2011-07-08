Fasulyeli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze fasulyenin kılçıklarını ayıklayıp, boydan boya incecik kesin. Daha sonra 1 su bardağı tuzlu suda 15 dakika haşlayıp süzün. Tereyağının yarısını bir tencereye alıp eritin. Üzerine salça, tuz ve pul biber ilave edip 1 dakika kavurun. Kalan su, fasulye ve tuzu tencereye katın. Kaynamaya başlayınca yıkanmış bulguru ekleyin. Suyunu çekinceye kadar pişirin. Kalan tereyağını bir tavada eritin. Dövülmüş sarımsağı pembeleştirin. Nane ekleyip ocaktan alın. Tereyağlı karışımı pişmiş pilavın üzerine gezdirin. Karıştırıp altını kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.