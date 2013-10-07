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Sofra / Pilavlar / Fasulyeli Yeşil Pilav

Fasulyeli Yeşil Pilav

Fasulyeli Yeşil Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

250 gram taze fasulye

3 dal taze soğan

Tuz, karabiber

3 su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet kesme şeker

YAPILIŞI

Pirinci sıcak tuzlu su ile ıslatın. Diğer tarafta fasulyeleri ayıklayıp, çok küçük verev biçiminde doğrayın. Taze soğanları da incecik doğrayın. Bir tencerede, 2 çorba kaşığı tereyağında, fasulyeyi iyice yumuşayana kadar kavurun. Ardından küçük doğranmış taze soğanları ilave edin. Hep birlikte kavurup, tuz ve 1 adet kesme şekeri ekleyin. 1-2 dakika daha kavurup, suyunu süzüp yıkadığınız pirinci ekleyin. Birkaç dakika daha kavurup, 3 su bardağı et suyunu ve karabiberi ilave edin. Önce harlı sonra kısık ateşte pişirin. Pilav demlenince servis yapın.
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