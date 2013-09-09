Firik Pilavı

Soğan ve biberi yemeklik doğrayın ve tereyağında kavurun. Firiği katıp 5 dakika daha kavurun. Suyu ilave edip, 15 dakika kaynatın. Haşlanmış nohudu, yıkayıp süzdüğünüz bulguru, tuz ve karabiberi katıp, kısık ateşte 15 dakika daha pişirin. Yarım saat demlendikten sonra servis yapın.