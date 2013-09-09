Firik Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram firik
4 su bardağı su
3/4 su bardağı ince bulgur
2 adet soğan
3 adet sivri biber
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Soğan ve biberi yemeklik doğrayın ve tereyağında kavurun. Firiği katıp 5 dakika daha kavurun. Suyu ilave edip, 15 dakika kaynatın. Haşlanmış nohudu, yıkayıp süzdüğünüz bulguru, tuz ve karabiberi katıp, kısık ateşte 15 dakika daha pişirin. Yarım saat demlendikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Buğdayın ham hali “firik”i, Kilis ve Antep pazarlarında bulabilirsiniz.