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Sofra / Pilavlar / Firik Pilavı

Firik Pilavı

Firik Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram firik

4 su bardağı su

3/4 su bardağı ince bulgur

2 adet soğan

3 adet sivri biber

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğan ve biberi yemeklik doğrayın ve tereyağında kavurun. Firiği katıp 5 dakika daha kavurun. Suyu ilave edip, 15 dakika kaynatın. Haşlanmış nohudu, yıkayıp süzdüğünüz bulguru, tuz ve karabiberi katıp, kısık ateşte 15 dakika daha pişirin. Yarım saat demlendikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Buğdayın ham hali “firik”i, Kilis ve Antep pazarlarında bulabilirsiniz.
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