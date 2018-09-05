Fırında Baharatlı Tavuk Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dört çorba kaşığı zeytinyağı, kekik, kırmızıbiber, sarmısak, karabiber ve 1 çay kaşığı tuzu iyice karıştırıp, tavuk bagetlere ovuşturarak sürün. Geniş bir fırın kabının tabanına soğanı yayın. Üzerine karabiber ve kalan tuzu serpip, yıkanıp suyu süzdürülmüş pirinci yayın. 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tavuk suyu gezdirip, üzerine tavukları yerleştirin. Cranberry serpiştirip, pişirme kağıdı ile kaplayın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Isıyı 220 dereceye çıkarıp, pişirme kağıdını alarak 10 dakika daha pişirin. Fırından alıp, pilavı çatal yardımıyla havalandırın. Taze kekik ve adaçayı ile süsleyip servis yapın.