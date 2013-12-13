Fırında Kebaplı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda yarım saat bekletin. Pirinci yıkayıp, yarım çay bardağı sıvı yağda şeffaflaşana dek kavurarak bekletin. Bir tencereye sıvı yağı alıp, ısıtın. Eti ekleyip, suyunu bırakıp çekene dek kavurun. Küp doğranmış soğanı ekleyip, pembeleşene dek kavurun. üp doğranmış havucu ekleyip, birkaç kez çevirerek salçayı ilave edin. Yarım dakika daha kavurduktan sonra bezelye, dilimlenmiş mantar ve malzemenin üzerini hafifçe aşacak kadar sıcak suyu, tuz ve karabiberi ekleyin. Ağır ateşte et iyice yumuşayana dek pişirin. Tencereyi ateşten almadan 10 dakika önce soyulmuş ve birkaç yerinden bıçakla delinmiş patatesi bütün olarak tencereye ilave edin. Tencereyi ateşten alın. Isıya dayanıklı bir kasenin orta kısmına patatesi koyun. Üzerine suyunu süzdürdüğünüz kebabı doldurun. İnce kıyılmış dereotunu serpin. Kaseyi ısıya dayanıklı bir fırın kabına ters çevirip bekletin. Pirincin bulunduğu tencereye sıcak su ve tuzu ekleyip, pirinç hafifçe suyunu çekene dek 5 dakika pişirin. Sonra pirinci ateşten alıp, fırın kabındaki kasenin etrafına yayın. Kaseyi alın. Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile kapatıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında pirinç suyunu iyice çekene dek pişirin. Söndürülmüş fırında yarım saat demlendirin. Daha sonra servis yapın.