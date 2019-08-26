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Sofra / Pilavlar / Fırında Tavuklu Pilav Tarifi

Fırında Tavuklu Pilav Tarifi

Pilav üzerine en yakışan yancılarından biride tavuktur. Bazen haşlanmış halini bazen de nar gibi fırında kızarmış halini pilavın yanına ekleyip afiyetle yeriz. Bu halini de çok seveceğiniz fırında tavuklu pilav tarifi
Fırında Tavuklu Pilav Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet derisi alınmış tavuk baget



2 su bardağı baldo pirinç



1 adet defne yaprağı



1 çorba kaşığı tereyağı



4 çorba kaşığı zeytinyağı



7-8 adet kuru erik



50 gram kuru üzüm



2 su bardağı tavuk suyu



1 tatlı kaşığı kimyon



1 çay kaşığı tarçın



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Tavuk bagetleri tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su koyun. Defne yaprağı ve tuz ilave edip haşlayın. Suyunu süzdürüp bir kenara ayırın. Ayrı bir yerde pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika dinlendirin. Daha sonra suyunu süzdürüp tencereye alın ve tereyağı zeytinyağı karışımında şeffaflaşana dek kavurun. Orta boy kelepçeli kalıbın altına tavuk butlarını yerleştirip, kuru erik ve kuru üzümleri serpiştirin. Üzerine pirinci koyup bastırın. Pirincin üzerini geçmeyecek kadar tavuk suyu ilave edip, kimyon, tarçın ve karabiber serpiştirin. Harmanlayıp, üzerini kapatın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin.

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