Fırında Tavuklu Pilav Tarifi

Tavuk bagetleri tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su koyun. Defne yaprağı ve tuz ilave edip haşlayın. Suyunu süzdürüp bir kenara ayırın. Ayrı bir yerde pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika dinlendirin. Daha sonra suyunu süzdürüp tencereye alın ve tereyağı zeytinyağı karışımında şeffaflaşana dek kavurun. Orta boy kelepçeli kalıbın altına tavuk butlarını yerleştirip, kuru erik ve kuru üzümleri serpiştirin. Üzerine pirinci koyup bastırın. Pirincin üzerini geçmeyecek kadar tavuk suyu ilave edip, kimyon, tarçın ve karabiber serpiştirin. Harmanlayıp, üzerini kapatın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin.