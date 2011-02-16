Fırında Taze Soğanlı Etli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
750 gram kuşbaşı kuzu eti
4 demet taze soğan
Yarım demet nane
2 çorba kaşığı tereyağı
ya da margarin
Tuz
YAPILIŞI
Etleri suya koyup haşlanmaya bırakın. Pirinci yıkadıktan sonra yarım saat sıcak suda bekletin. Taze soğanları ve naneleri ince kıyıp kullanacağınız fırın kabının dibine döşeyin. Üzerine süzdüğünüz pirinci yerleştirin. Haşlanmış etleri de pirincin üzerine ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Etleri haşladığınız sudan iki bardağı pilava ilave edin. Tereyağını küçük parçalar halinde yemeğin üzerine koyun. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında suyunu çekene kadar pişirin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu pilav, Balkan kökenli bir halk olan Pomakların, Hıdrellez günü pişirdikleri geleneksel yemeklerinden biridir.