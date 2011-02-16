Fırında Taze Soğanlı Etli Pilav

Sofra Tarifi

2 su bardağı baldo pirinç 750 gram kuşbaşı kuzu eti 4 demet taze soğan Yarım demet nane 2 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin Tuz

YAPILIŞI

Etleri suya koyup haşlanmaya bırakın. Pirinci yıkadıktan sonra yarım saat sıcak suda bekletin. Taze soğanları ve naneleri ince kıyıp kullanacağınız fırın kabının dibine döşeyin. Üzerine süzdüğünüz pirinci yerleştirin. Haşlanmış etleri de pirincin üzerine ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Etleri haşladığınız sudan iki bardağı pilava ilave edin. Tereyağını küçük parçalar halinde yemeğin üzerine koyun. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında suyunu çekene kadar pişirin. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

