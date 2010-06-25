Fıstıklı Üzümlü Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
2 çorba kaşığı kuş üzümü
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı yenibahar, tuz
YAPILIŞI
Pirinci tuzlu sıcak suda 1 saat kadar bekletin. Suyunu süzüp beyaz suyu gidene kadar yıkayın. Pilav tenceresine 1 kaşık tereyağını alın. Dolmalık fıstığı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine kuş üzümü ve süzülmüş pirinci ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra 1.5 su bardağı su gezdirin. Kalan tereyağı, tuz ve yenibaharı ekleyin. Pilavın suyu kaynayınca tencereyi kısık ateşe alın. 10 dakika demlendirerek suyunu çekmesini bekleyin. İyice karıştırıp servis yapın.