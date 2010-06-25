Fıstıklı Üzümlü Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 1 saat kadar bekletin. Suyunu süzüp beyaz suyu gidene kadar yıkayın. Pilav tenceresine 1 kaşık tereyağını alın. Dolmalık fıstığı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine kuş üzümü ve süzülmüş pirinci ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra 1.5 su bardağı su gezdirin. Kalan tereyağı, tuz ve yenibaharı ekleyin. Pilavın suyu kaynayınca tencereyi kısık ateşe alın. 10 dakika demlendirerek suyunu çekmesini bekleyin. İyice karıştırıp servis yapın.