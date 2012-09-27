Fıstıklı Arpa Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağı tencereye alın. Eriyince dolmalık fıstık ve arpa şehriyeyi ekleyip, 3 dakika kadar kavurun. Rengi dönünce yemeklik doğranmış soğanı ve biberi ilave ederek, 1 dakika kadar daha kavurun. Ardından kırmızı lahana ve baharatları ekleyin. 1-2 kez karıştırıp 4 su bardağı sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Kapağını kapatıp 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Servis yapmadan önce taze soğanları ekleyip karıştırın.