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Sofra / Pilavlar / Fıstıklı Arpa Şehriye Pilavı

Fıstıklı Arpa Şehriye Pilavı

Fıstıklı Arpa Şehriye Pilavı
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

2 su bardağı arpa şehriye

4 su bardağı sıcak su

1 adet yemeklik doğranmış soğan

4 dal kıyılmış taze soğan

2 adet kıyılmış sivri biber

1'er çay kaşığı kimyon ve pul biber

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1/2 kıyılmış kırmızı lahana

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI

Yağı tencereye alın. Eriyince dolmalık fıstık ve arpa şehriyeyi ekleyip, 3 dakika kadar kavurun. Rengi dönünce yemeklik doğranmış soğanı ve biberi ilave ederek, 1 dakika kadar daha kavurun. Ardından kırmızı lahana ve baharatları ekleyin. 1-2 kez karıştırıp 4 su bardağı sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Kapağını kapatıp 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Servis yapmadan önce taze soğanları ekleyip karıştırın.

PÜF NOKTASI

Arpa şehriye pilavı yaparken 2 renkli pilav yapmak isterseniz arpa şehriyenin önce yarısını tencerede 3-4 dakika kavurun. Sonrasında kalan bölümü tencereye ekleyin. Bu şekilde daha renkli bir pilav elde edebilirsiniz.
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