Fıstıklı Arpa Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı yağ
2 su bardağı arpa şehriye
4 su bardağı sıcak su
1 adet yemeklik doğranmış soğan
4 dal kıyılmış taze soğan
2 adet kıyılmış sivri biber
1'er çay kaşığı kimyon ve pul biber
1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
1/2 kıyılmış kırmızı lahana
Karabiber
Tuz
YAPILIŞI
Yağı tencereye alın. Eriyince dolmalık fıstık ve arpa şehriyeyi ekleyip, 3 dakika kadar kavurun. Rengi dönünce yemeklik doğranmış soğanı ve biberi ilave ederek, 1 dakika kadar daha kavurun. Ardından kırmızı lahana ve baharatları ekleyin. 1-2 kez karıştırıp 4 su bardağı sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Kapağını kapatıp 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Servis yapmadan önce taze soğanları ekleyip karıştırın.
PÜF NOKTASI
Arpa şehriye pilavı yaparken 2 renkli pilav yapmak isterseniz arpa şehriyenin önce yarısını tencerede 3-4 dakika kavurun. Sonrasında kalan bölümü tencereye ekleyin. Bu şekilde daha renkli bir pilav elde edebilirsiniz.