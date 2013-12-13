Fıstıklı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı antep fıstığı
1 adet soğan
2 su bardağı pirinç
3 çorba kaşığı kuş üzümü
4 su bardağı sıcak su
Tuz
4 çorba kaşığı maydanoz
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI
Tereyağını tencereye alın. Dolmalık fıstıkları yağda hafifçe pembeleştirin. Soğanı yemeklik doğrayıp, antep fıstıkları ile birlikte ekleyin. Soğanın rengi değiştiğinde ayıklanıp, yıkanmış pirinci ilave edin. 2-3 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü ve 4 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pirinç suyu çekene dek pişirin. Tencereyi ateşin üzerinden indirin. Maydanozu ve diğer baharatları ekleyip, servis yapın.