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Sofra / Pilavlar / Fıstıklı Pilav

Fıstıklı Pilav

Fıstıklı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı antep fıstığı

1 adet soğan

2 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı kuş üzümü

4 su bardağı sıcak su

Tuz

4 çorba kaşığı maydanoz

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Tereyağını tencereye alın. Dolmalık fıstıkları yağda hafifçe pembeleştirin. Soğanı yemeklik doğrayıp, antep fıstıkları ile birlikte ekleyin. Soğanın rengi değiştiğinde ayıklanıp, yıkanmış pirinci ilave edin. 2-3 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü ve 4 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pirinç suyu çekene dek pişirin. Tencereyi ateşin üzerinden indirin. Maydanozu ve diğer baharatları ekleyip, servis yapın.
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