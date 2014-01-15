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Fıstıklı ve Üzümlü Pilav

Fıstıklı ve Üzümlü Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı yenibahar,

tuz

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp tuzlu sıcak suda 1 saat kadar bekletin. Suyunu süzüp beyaz suyu gidene kadar yıkayın. Pilav tenceresine 1 kaşık tereyağını alın. Dolmalık fıstığı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine kuş üzümü ve süzülmüş pirinci ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra üzerine 1.5 su bardağı su gezdirin. Kalan tereyağı, tuz ve yenibaharı ekleyin. Pilavın suyu kaynayınca tencereyi kısık ateşe alın. 10 dakika demlendirerek suyunu çekmesini bekleyin. Ocaktan alıp tencerenin kapağını açmadan 5 dakika dinlendirin. İyice karıştırıp servis yapın.


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