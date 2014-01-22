Deniz Mahsullü Pilav

Kuru ve taze soğanı küçük küçük doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın. Arpa şehriyeyi ekleyip kavurun. Doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karides, ahtapot ve midyeleri ekleyip karıştırın. Karışımın üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynayana kadar hızlı, suyunu çekene kadar da kısık ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra baharat ve kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Ilık olarak servis yapın.