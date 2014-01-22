Deniz Mahsullü Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket arpa şehriye
Yarım kg soğan
1 demet taze soğan
1 demet dereotu
250 gram ayıklanmış karides
250 gram haşlanmış ahtapot
10 adet iç midye
1 su bardağı sızma zeytinyağı
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tarçın,
tuz
YAPILIŞI
Kuru ve taze soğanı küçük küçük doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın. Arpa şehriyeyi ekleyip kavurun. Doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karides, ahtapot ve midyeleri ekleyip karıştırın. Karışımın üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynayana kadar hızlı, suyunu çekene kadar da kısık ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra baharat ve kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Ilık olarak servis yapın.