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Sofra / Pilavlar / Deniz Mahsullü Pilav

Deniz Mahsullü Pilav

Deniz Mahsullü Pilav
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket arpa şehriye

Yarım kg soğan

1 demet taze soğan

1 demet dereotu

250 gram ayıklanmış karides

250 gram haşlanmış ahtapot

10 adet iç midye

1 su bardağı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın,

tuz

YAPILIŞI

Kuru ve taze soğanı küçük küçük doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın. Arpa şehriyeyi ekleyip kavurun. Doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Karides, ahtapot ve midyeleri ekleyip karıştırın. Karışımın üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynayana kadar hızlı, suyunu çekene kadar da kısık ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra baharat ve kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Ilık olarak servis yapın.

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