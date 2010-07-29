Güveçte Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanı, küp şeklinde doğranmış domates ve biberi güvecin içine koyun. Üzerine pirzolaları dizin. Suyu ekleyip, ağzı kapalı olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 1 saat pişirin. Ara sıra kontrol ederek suyu azalmışsa su ilave edin. Piştikten sonra pirzolaları içinden çıkarın. Bulgur, pul biber ve tuzu katıp karıştırın. Güvecin ağzı kapalı olarak fırında suyunu çekene kadar pişirin. Güveci fırından çıkardıktan sonra kaşıkla pilavı alt üst edin. Üzerine pirzolaları dizip nar taneleri serpin. Ağzı açık olarak fırında etlerin üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın