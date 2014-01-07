Hamsili Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencerede tereyağının yarısı ve margarinin tamamını eritin. Fıstığı yağda kavurun. Soğanı ince kıyıp yağda kavurmaya devam edin. Üzerine yıkanmış pirinç ve tuz ilave edip kavurun. Üzerine önceden kaynatılmış 2 su bardağından biraz fazla et suyunu ilave edin. Kısa bir süre kaynatın. Pirinç nemliyken tepsiye alın. Üzerine fileto edilmiş hamsileri dizin. İnce kıyılmış nane yaprağı ve maydanoz serpin. Karabiber katın. Tavada kalan yağ ve et suyunu pilavın üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. 15-20 dakika pişirip servis yapın.