Hamsili Pilav

Yemeklik doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Üzerine bir buçuk su bardağı suyu ilave edin. Pirinci 20 dakika ılık suda bekletin ve bol suyla yıkayın. Kaynayan suyun içine boşaltın. Tuz ilave edip kısık ateşte pişirin. Pilavı dinlenmesi için bir kenara alın. Hamsileri ayıklayıp kılçığını çıkarın. Yarısını, orta büyüklükte yağlanmış bir fırın tepsisinin dibine, kenarlardan başlayarak ortalara doğru dizin. içine pilavı boşaltın. Kalan hamsileri pilavın üstünü kaplayacak şekilde dizin. Üzerine karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Hamsili pilavı fırından çıkardıktan sonra ters yüz yaparak servis tabağına alın. Sıcak olarak servis yapın.