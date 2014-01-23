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Hamsili Pilav

Hamsili Pilav
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg hamsi

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk su bardağı su

1 su bardağı pirinç

tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Üzerine bir buçuk su bardağı suyu ilave edin. Pirinci 20 dakika ılık suda bekletin ve bol suyla yıkayın. Kaynayan suyun içine boşaltın. Tuz ilave edip kısık ateşte pişirin. Pilavı dinlenmesi için bir kenara alın. Hamsileri ayıklayıp kılçığını çıkarın. Yarısını, orta büyüklükte yağlanmış bir fırın tepsisinin dibine, kenarlardan başlayarak ortalara doğru dizin. içine pilavı boşaltın. Kalan hamsileri pilavın üstünü kaplayacak şekilde dizin. Üzerine karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Hamsili pilavı fırından çıkardıktan sonra ters yüz yaparak servis tabağına alın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz bir sıra pilav bir sıra hamsi dizerek pilavı hazırlayabilirsiniz.
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