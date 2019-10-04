DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Hamsili pilav tarifi

Hamsili pilav tarifi

Balık sezonunun açılmasıyla sofraların aranan lezzeti balığı bir de böyle deneyin! İşte hem sağlıklı hem lezzetli hamsili pilav tarifi...
Hamsili pilav tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg hamsi



2 su bardağı pirinç



5 çorba kaşığı tereyağı



1 çorba kaşığı sıvıyağ



1 adet soğan



1 çorba kaşığı dolmalık fıstık



1 çorba kaşığı kuşüzümü



Yeteri kadar sıcak su



Yarım demet maydanoz



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Hamsileri temizleyin ve kılçıklarını ayıklayın. Pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika bekletin ve süzün. Bol suyla yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kenara alın. Geniş bir tencerede 3 çorba kaşığı tereyağını eritin ve sıvıyağ katın. Kıyılmış soğanı yağda pembeleştirin ve dolmalık fıstığı ilave edip hafif rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Pirinci ekleyin ve kısık ateşte 1-2 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 3 su bardağı su ekleyip, suyunu çekene kadar pişirin. Kuşüzümü ile kıyılmış maydanozu ilave edip karıştırın. Daha sonra 10 dakika demlenmeye bırakın. Fırına dayanıklı orta büyüklükte bir kabın tabanını kaplayacak şekilde hamsilerin yarısını dizin. Hazırladığınız pilavı içine doldurun ve kalan hamsilerle üzerine kapatın. Kalan 2 çorba kaşığı tereyağını eritin ve hamsili pilavın üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin ve ters çevirip dilimleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Duvaklı pilav tarifi
Duvaklı pilav tarifi
Değirmen pilavı tarifi
Değirmen pilavı tarifi
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi
Nohutlu tavuklu pilav tarifi
Nohutlu tavuklu pilav tarifi
Bulgur pilavı tarifi
Bulgur pilavı tarifi
Patlıcanlı pilav tarifi
Patlıcanlı pilav tarifi
İç pilav tarifi
İç pilav tarifi
Domatesli pirinç pilavı tarifi
Domatesli pirinç pilavı tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN