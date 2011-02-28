DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Hamsili Pilav

Hamsili Pilav

Hamsili Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir kg hamsi

1 su bardağı pirinç

4 adet soğan

Zeytinyağı

Bir buçuk su bardağı sıcak su

Nane, maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pilav için soğanları doğrayın ve yağda kavurun. Pirinci yıkayıp ekleyin. Birlikte biraz daha kavurun. Üzerine tuz ve kaynar su ekleyin. Kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alın ve biraz soğutun. Üzerine bol maydanoz, nane ve karabiber koyun. Hamsileri temizleyip, kılçıklarını çıkartın. Fırın tepsisini yağlayıp, hamsilerin bir kısmını sırtı tepsiye gelecek şekilde yerleştirin. Üzerine pilav döküp tepsiye yayın. Kenarlardan sarkan hamsileri pilavın üzerine kapatın. Kalan hamsileri de pilavın üstüne sırtı dışarı gelecek şekilde yerleştirin. Kesinlikle su koymayın. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Orta ısılı fırına verip, hamsiler toplanmaya başlayana kadar pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN