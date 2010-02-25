DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Hünkarın Kır Pilavı

Hünkarın Kır Pilavı

Hünkarın Kır Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet soğan

1/3 su bardağı kuru İzmir üzümü

Bir buçuk su bardağı et suyu

1 adet patlıcan

2 çorba kaşığı file antep fıstığı

5 dal dereotu

Tuz, karabiber, yenibahar

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra kenara alın. Zeytinyağının yarısını bir tencereye alın ve dolmalık fıstıkları 1 dakika kavurun. Üzerine ince kıyılmış soğanı ekleyip pembeleştirin. Pirinç, üzüm, tuz ve baharatları ilave edip 5 dakika kavurun. Sıcak et suyunu tencereye ekleyip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Diğer taraftan patlıcanı alacalı soyup küp doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Sudan geçirip kurulayın. Kalan yağda kızartın. Pişen pilavın üzerine antep fıstığı ile birlikte yerleştirin. Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN