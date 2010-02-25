Hünkarın Kır Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra kenara alın. Zeytinyağının yarısını bir tencereye alın ve dolmalık fıstıkları 1 dakika kavurun. Üzerine ince kıyılmış soğanı ekleyip pembeleştirin. Pirinç, üzüm, tuz ve baharatları ilave edip 5 dakika kavurun. Sıcak et suyunu tencereye ekleyip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Diğer taraftan patlıcanı alacalı soyup küp doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Sudan geçirip kurulayın. Kalan yağda kızartın. Pişen pilavın üzerine antep fıstığı ile birlikte yerleştirin. Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.