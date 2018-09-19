Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda 30 dakika bekletip süzün. Sudan geçirip kenara alın. Kuş üzümünü 10 dakika sıcak suda bekletip süzün. Tereyağını eritip üzerine dolmalık fıstık ekleyin ve rengi hafifçe dönene dek kavurun. Yemeklik doğranmış soğan ekleyip pembeleşene dek kavurmaya devam edin Pirinci ilave edin ve karıştırarak 2 dakika daha kavurun. Sıcak su, kuş üzümü, karabiber, tarçın, yenibahar, defne yaprağı ve tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Üzerine kıyılmış dereotu ilave edin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.