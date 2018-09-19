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İç Pilav

İç Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı kuş üzümü

3 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet soğan

3 su bardağı su

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı yenibahar

2 adet defne yaprağı

8 dal dereotu

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda 30 dakika bekletip süzün. Sudan geçirip kenara alın. Kuş üzümünü 10 dakika sıcak suda bekletip süzün. Tereyağını eritip üzerine dolmalık fıstık ekleyin ve rengi hafifçe dönene dek kavurun. Yemeklik doğranmış soğan ekleyip pembeleşene dek kavurmaya devam edin Pirinci ilave edin ve karıştırarak 2 dakika daha kavurun. Sıcak su, kuş üzümü, karabiber, tarçın, yenibahar, defne yaprağı ve tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Üzerine kıyılmış dereotu ilave edin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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