Soğanı ince doğrayıp, tereyağında kavurun. Küçük doğranmış ciğeri de yağa ekleyip, kavurun. Ardından,

yıkanıp suyu süzülmüş pirinci ekleyin. Üzerine sıcak su ekleyip, tuzunu ayarlayın ve kısık ateşte pilavı pişirin.

Ayrı bir yerde de dolmalık fıstık ve kuş üzümünü, 1 çorba kaşığı sıvı yağla kavurun. Ocaktan aldığınız pilava,

yenibahar, fıstık ve üzümleri ekleyin. İyice harmanlayarak servis yapın.