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İç Pilav

İç Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram kuzu ciğeri

1 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı pirinç

Bir buçuk su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı yenibahar

Tuz

YAPILIŞI

Soğanı ince doğrayıp, tereyağında kavurun. Küçük doğranmış ciğeri de yağa ekleyip, kavurun. Ardından,
yıkanıp suyu süzülmüş pirinci ekleyin. Üzerine sıcak su ekleyip, tuzunu ayarlayın ve kısık ateşte pilavı pişirin.
Ayrı bir yerde de dolmalık fıstık ve kuş üzümünü, 1 çorba kaşığı sıvı yağla kavurun. Ocaktan aldığınız pilava,
yenibahar, fıstık ve üzümleri ekleyin. İyice harmanlayarak servis yapın.
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