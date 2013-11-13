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İç Pilav

İç Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

1 adet soğan

Yarım su bardağı sıvı yağ-zeytin yağı karışımı

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda bir saat dinlendirin. Nişastası gidene dek yıkayıp, iyice süzdürün. Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağ-zeytinyağı karışımında pembeleşene kadar kavurun. Su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynayınca pirinç ekleyip karıştırın. Kuş üzümü ekleyip 15 dakika pişirin. Dolmalık fıstığı ayrı bir yerde kavurup pilava ilave edin. Nane, yenibahar ve tarçın ekleyip, harmanlayın. Ocaktan alıp, kızarmış tavuk butları ile servis yapın.
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