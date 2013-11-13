Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda bir saat dinlendirin. Nişastası gidene dek yıkayıp, iyice süzdürün. Yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağ-zeytinyağı karışımında pembeleşene kadar kavurun. Su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynayınca pirinç ekleyip karıştırın. Kuş üzümü ekleyip 15 dakika pişirin. Dolmalık fıstığı ayrı bir yerde kavurup pilava ilave edin. Nane, yenibahar ve tarçın ekleyip, harmanlayın. Ocaktan alıp, kızarmış tavuk butları ile servis yapın.