DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / İç Pilav

İç Pilav

İç Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 adet ince doğranmış soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı ante pfıstığı

1 kahve fincanı küçük doğranmış dana ciğeri

1 çorba kaşığı kuş üzümü

3 su bardağı su

Tuz

karabiber

yenibahar

YAPILIŞI

Pirinci suya koyup, 10 dakika ıslatın. Yıkayıp süzgeçten geçirin. İnce doğranmış soğanları yağda kavurup fıstığı ilave edin. Fıstığın rengi dönünce, ince doğranmış ciğerleri de ilave edin. Tuzunu koyup, 3 dakika daha kavurun. Pirinci ilave edip 10 dakika kısık ateşte pişirin. Islanıp süzülmüş olan kuş üzümlerini, karabiber ve yenibaharı ilave edin. Suyunu koyup, 15 dakika daha kısık ateşte pişirin. Tencerenin kapağını kapatıp, suyunu çektirin. Daha sonra karıştırarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN