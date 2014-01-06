Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci suya koyup, 10 dakika ıslatın. Yıkayıp süzgeçten geçirin. İnce doğranmış soğanları yağda kavurup fıstığı ilave edin. Fıstığın rengi dönünce, ince doğranmış ciğerleri de ilave edin. Tuzunu koyup, 3 dakika daha kavurun. Pirinci ilave edip 10 dakika kısık ateşte pişirin. Islanıp süzülmüş olan kuş üzümlerini, karabiber ve yenibaharı ilave edin. Suyunu koyup, 15 dakika daha kısık ateşte pişirin. Tencerenin kapağını kapatıp, suyunu çektirin. Daha sonra karıştırarak servis yapın.