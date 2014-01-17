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İç Pilav

İç Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

2 çay bardağı mısır özü yağı

3 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı badem

Yarım su bardağı fıstık içi

2-3 dal maydanoz

2-3 dal dereotu

2-3 dal taze nane

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı Tarçın

1 çay kaşığı tozşeker

Tuz

Karabiber

1 adet yufka

YAPILIŞI

Soğanı ?mısır özü yağında sararana dek kavurun. Pirinçleri ılık suda yıkayıp suyunu süzün ve kavrulan soğana ekleyin. 2-3 dakika kavurup üzerine 3 bardak sıcak suyu ilave edin. Ayrı tavalarda kavrulmuş badem ve fıstık içini pirinçlere katın. Maydanoz, dereotu, naneyi ince doğrayın. Kalan tüm malzemeyle birlikte pirince ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Yufkadan biraz küçük, yağlanmış tepsiye yufkayı serin. içine iç pilavı döküp yayın. Tepsinin kenarlarından sarkan yufkayı içe doğru alıp pilavın üzerini kapatın. Üzerini eritilmiş margarinle yağlayın. 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sonrasında tepsiyi fırından çıkarıp servis tabağına ters çevirin. Dilimleyip servis yapın.

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