Soğanı ?mısır özü yağında sararana dek kavurun. Pirinçleri ılık suda yıkayıp suyunu süzün ve kavrulan soğana ekleyin. 2-3 dakika kavurup üzerine 3 bardak sıcak suyu ilave edin. Ayrı tavalarda kavrulmuş badem ve fıstık içini pirinçlere katın. Maydanoz, dereotu, naneyi ince doğrayın. Kalan tüm malzemeyle birlikte pirince ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Yufkadan biraz küçük, yağlanmış tepsiye yufkayı serin. içine iç pilavı döküp yayın. Tepsinin kenarlarından sarkan yufkayı içe doğru alıp pilavın üzerini kapatın. Üzerini eritilmiş margarinle yağlayın. 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sonrasında tepsiyi fırından çıkarıp servis tabağına ters çevirin. Dilimleyip servis yapın.