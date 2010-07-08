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İç Pilav

İç Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

125 gram ciğer

2 çorba kaşığı antep fıstığı

Yarım havuç

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

Tuz, karabiber, tarçın, yenibahar

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 demet dereotu

YAPILIŞI

Pirinci 20 dakika sıcak suda bekletip, süzün. Tereyağı ve zeytinyağını karıştırıp, tencerede kızdırın. Daha sonra, piyazlık doğranmış soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Ciğeri ilave edip, karıştırın. Antep fıstığı ve doğranmış havucu ilave edin. Süzdüğünüz pirinç ve toz şekeri ekleyin. Baharatları katıp, iyice kavurun. Kuş üzümü ve kıyılmış dereotunu ilave edin. Tencereye pirincin hizasına kadar su ekleyip, 2 dakika harlı ateşte daha sonra kısık ateşte, pirinç suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.
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