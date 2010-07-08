Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci 20 dakika sıcak suda bekletip, süzün. Tereyağı ve zeytinyağını karıştırıp, tencerede kızdırın. Daha sonra, piyazlık doğranmış soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Ciğeri ilave edip, karıştırın. Antep fıstığı ve doğranmış havucu ilave edin. Süzdüğünüz pirinç ve toz şekeri ekleyin. Baharatları katıp, iyice kavurun. Kuş üzümü ve kıyılmış dereotunu ilave edin. Tencereye pirincin hizasına kadar su ekleyip, 2 dakika harlı ateşte daha sonra kısık ateşte, pirinç suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.