Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
125 gram ciğer
2 çorba kaşığı antep fıstığı
Yarım havuç
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Tuz, karabiber, tarçın, yenibahar
2 çorba kaşığı kuş üzümü
1 demet dereotu
YAPILIŞI
Pirinci 20 dakika sıcak suda bekletip, süzün. Tereyağı ve zeytinyağını karıştırıp, tencerede kızdırın. Daha sonra, piyazlık doğranmış soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Ciğeri ilave edip, karıştırın. Antep fıstığı ve doğranmış havucu ilave edin. Süzdüğünüz pirinç ve toz şekeri ekleyin. Baharatları katıp, iyice kavurun. Kuş üzümü ve kıyılmış dereotunu ilave edin. Tencereye pirincin hizasına kadar su ekleyip, 2 dakika harlı ateşte daha sonra kısık ateşte, pirinç suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.