Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci bol tuzlu kaynar suda 20 dakika bekletin ve süzün. Bir tencerede margarini eritin ve ayçiçek yağı ile karıştırın. Yağ kızınca fıstıkları pembeleştirin. Küp doğradığınız soğanı ekleyip kavurun. Tercih ettiğiniz ciğeri koyduktan sonra, kavurmaya devam edin. Yıkadığınız pirinci iyice süzdürün, kavurduğunuz malzemeye ilave edin. Tuzunu ve şekerini koyun. Ayıklayıp, suda bekletip, iyice süzdüğünüz üzümü ekleyin. 5 dakika daha

çevirin. Su koyun. Kaynayınca altını kısın. Suyunu çekince karabiber ve yenibaharı ekleyin. Üzerini bir bezle kapatıp, ocağı kapatın. 15 dakika demlendirdikten sonra karıştırın ve servis yapın.