Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı pirinç
2 çorba kaşığı margarin
1 çorba kaşığı ayçiçek yağı
100 gram dolmalık fıstık
2 adet büyük soğan
Hindi ciğeri veya tavuk ciğeri (istenirse)
100 gram kuş üzümü
2 tatlı kaşığı tuz
4 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı yenibahar
3 su bardağı tavuk veya hindi suyu
YAPILIŞI
Pirinci bol tuzlu kaynar suda 20 dakika bekletin ve süzün. Bir tencerede margarini eritin ve ayçiçek yağı ile karıştırın. Yağ kızınca fıstıkları pembeleştirin. Küp doğradığınız soğanı ekleyip kavurun. Tercih ettiğiniz ciğeri koyduktan sonra, kavurmaya devam edin. Yıkadığınız pirinci iyice süzdürün, kavurduğunuz malzemeye ilave edin. Tuzunu ve şekerini koyun. Ayıklayıp, suda bekletip, iyice süzdüğünüz üzümü ekleyin. 5 dakika daha
çevirin. Su koyun. Kaynayınca altını kısın. Suyunu çekince karabiber ve yenibaharı ekleyin. Üzerini bir bezle kapatıp, ocağı kapatın. 15 dakika demlendirdikten sonra karıştırın ve servis yapın.