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İki Üzümlü Pilav

İki Üzümlü Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy soğan

3 çorba kaşığı sıvıyağ

3 adet rendelenmiş domates

3 adet orta boy havuç (ince ve parmak boyunda kesilmiş)

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynar su

3 diş sarmısak (kabukları ile kullanılacak)

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı kuru üzüm

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

SOĞANLARI incecik doğrayın ve yağda hafifçe kavurun. Önce domatesi ekleyin ve 2–3 dakika pişirin. Ardından havucu ekleyin ve bu kez biraz daha fazla (5 dakika), ama karıştırarak pişirin. Çok iyi yıkanmış pirinci, kaynar suyu, sarmısağı, üzümleri, tuz ve karabiberi ekledikten sonra, ocağın altını iyice kısıp 10 dakika pişirin. Ocağı kapatıp pilavı dinlendirin ve sıcak servis yapın
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