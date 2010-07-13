İki Üzümlü Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

SOĞANLARI incecik doğrayın ve yağda hafifçe kavurun. Önce domatesi ekleyin ve 2–3 dakika pişirin. Ardından havucu ekleyin ve bu kez biraz daha fazla (5 dakika), ama karıştırarak pişirin. Çok iyi yıkanmış pirinci, kaynar suyu, sarmısağı, üzümleri, tuz ve karabiberi ekledikten sonra, ocağın altını iyice kısıp 10 dakika pişirin. Ocağı kapatıp pilavı dinlendirin ve sıcak servis yapın