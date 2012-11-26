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Sofra / Pilavlar / Irk

Irk

Irk
  • 15 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • SİİRT
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ince bulgur

1 su bardağı ılık su

1 adet soğan

300 gram orta yağlı kıyma

1 tatlı kaşığı reyhan

Tuz, karabiber, pu lbiber



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Bulguru derin bir kaba alıp, üzerine ılık suyu ilave edin ve 30 dakika dinlendirin. İçine rendelenmiş soğan, kıyma, reyhan, tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Bulgur iyice yumuşayıp, tüm malzeme özleşene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde bastırarak şekil verin. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın.
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