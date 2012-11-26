Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru derin bir kaba alıp, üzerine ılık suyu ilave edin ve 30 dakika dinlendirin. İçine rendelenmiş soğan, kıyma, reyhan, tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Bulgur iyice yumuşayıp, tüm malzeme özleşene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde bastırarak şekil verin. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın.