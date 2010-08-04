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Sofra / Pilavlar / Isırganlı Sardalya Pilavı

Isırganlı Sardalya Pilavı

Isırganlı Sardalya Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg sardalya

1-2 dal taze soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

+1-2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Bir tutam tuz

1 demet ısırgan

1 su bardağı pirinç

Az miktarda rendelenmiş muskat

Bir buçuk su bardağı kaynar su

Taze çekilmiş karabiber

YAPILIŞI

Taze soğanları ince kıydıktan sonra zeytinyağını ve dolmalık fıstığı ilave ederek iyice kavurun. Daha sonra tuz ve ısırgan yapraklarını ekleyip kavurma işlemine devam edin. Pirinci, soğuk suda iyice yıkadıktan sonra sıcak sudan geçirip karışıma ekleyin. Ocağın altını kısıp karıştırmaya devam edin. Muskatı ve temizlenmiş sardalyaları katıp hafifçe karıştırın. Üzerine kaynar suyu, bir-iki çorba kaşığı zeytinyağını ekleyin. Ocağın altını iyice kısıp tencerenin kapağını kapatarak pilavı pişmeye bırakın. Ocaktan indirmeye yakın, üzerine karabiberi gezdirin. Piştiğinde alt-üst yapıp dinlenmeye bırakın
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