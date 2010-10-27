Ispanak Sulu Bademli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanağı incecik kıyıp, suda haşlayın. Süzüp, iyice sıkarak suyunu çıkarın. Diğer taraftan pirinci tuzlu sıcak suda yarım saat dinlendirip, süzün. Bademleri 5 dakika kaynatıp kabuklarını çıkarın. Daha sonra tencereye alıp, tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Üzerine pirinci ekleyip, kavurun. Ispanak suyunu ilave edin. Önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte, göz göz olana dek pişirin. İki yufkanın arasına sıvı yağ sürüp, yufkaları üst üste kapatın ve çukur bir kabın içine yufkanın kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin. İçine pişen pilavı boşaltıp, yufkanın kenarlarını içe doğru kapatın. Fırın tepsisine ters çevirip, üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Dilimleyip, servis yapın.