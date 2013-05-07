Ispanaklı Karidesli Risotto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5-6 adet karides
1 kahve fincanı risotto pirinci
1 çorba kaşığı ıspanak püresi
3 adet arpacık soğan
Yarım kahve fincanı zeytinyağı
Yarım kahve fincanı beyaz şarap
2 kahve fincanı balık suyu
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı balzamik şurup
YAPILIŞI
Karidesleri haşlayın veya tavada soteleyin. İnce doğranmış soğanları zeytinyağında soteleyin. Pirinç ve ıspanak püresi ekleyip, 2-3 dakika kavurun. Şarap ilave edip, çekene dek pişirin. Balık suyu ekleyip devamlı karıştırın. Tereyağı ilave edip ocaktan alın. Risottoyu çukur bir tabağın ortasına yerleştirin. Çevresine balzamik şurup gezdirin. Karidesleri yerleştirip servis yapın.