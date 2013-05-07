Ispanaklı Karidesli Risotto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karidesleri haşlayın veya tavada soteleyin. İnce doğranmış soğanları zeytinyağında soteleyin. Pirinç ve ıspanak püresi ekleyip, 2-3 dakika kavurun. Şarap ilave edip, çekene dek pişirin. Balık suyu ekleyip devamlı karıştırın. Tereyağı ilave edip ocaktan alın. Risottoyu çukur bir tabağın ortasına yerleştirin. Çevresine balzamik şurup gezdirin. Karidesleri yerleştirip servis yapın.