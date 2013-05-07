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Sofra / Pilavlar / Ispanaklı Karidesli Risotto

Ispanaklı Karidesli Risotto

Ispanaklı Karidesli Risotto
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5-6 adet karides

1 kahve fincanı risotto pirinci

1 çorba kaşığı ıspanak püresi

3 adet arpacık soğan

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

Yarım kahve fincanı beyaz şarap

2 kahve fincanı balık suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı balzamik şurup

YAPILIŞI

Karidesleri haşlayın veya tavada soteleyin. İnce doğranmış soğanları zeytinyağında soteleyin. Pirinç ve ıspanak püresi ekleyip, 2-3 dakika kavurun. Şarap ilave edip, çekene dek pişirin. Balık suyu ekleyip devamlı karıştırın. Tereyağı ilave edip ocaktan alın. Risottoyu çukur bir tabağın ortasına yerleştirin. Çevresine balzamik şurup gezdirin. Karidesleri yerleştirip servis yapın.
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