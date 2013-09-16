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Sofra / Pilavlar / Ispanaklı Pilav

Ispanaklı Pilav

Ispanaklı Pilav
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ıspanak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet soğan

Pilav için:

2 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

1.5 tatlı kaşığı toz şeker, tuz

Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber

3 su bardağı sıcak tavuk suyu

Süslemek için:

Badem

YAPILIŞI

Ispanak yapraklarını bol suyla yıkayıp, incecik kıyın. Tencereye sıvı yağı koyup, incecik kıyılmış soğanları ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine pirinci ekleyip kavurun. Toz şeker, tuz, kırmızı toz biberi ilave edin. 3 su bardağı tavuk suyunu katın. Ispanağı da aktarıp, kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı demlendirip, bademlerle süsleyerek servis yapın.
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