Ispanaklı Pilav

Ispanak yapraklarını bol suyla yıkayıp, incecik kıyın. Tencereye sıvı yağı koyup, incecik kıyılmış soğanları ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine pirinci ekleyip kavurun. Toz şeker, tuz, kırmızı toz biberi ilave edin. 3 su bardağı tavuk suyunu katın. Ispanağı da aktarıp, kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı demlendirip, bademlerle süsleyerek servis yapın.