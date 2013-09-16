Ispanaklı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg ıspanak
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet soğan
Pilav için:
2 çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı pirinç
1.5 tatlı kaşığı toz şeker, tuz
Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber
3 su bardağı sıcak tavuk suyu
Süslemek için:
Badem
YAPILIŞI
Ispanak yapraklarını bol suyla yıkayıp, incecik kıyın. Tencereye sıvı yağı koyup, incecik kıyılmış soğanları ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine pirinci ekleyip kavurun. Toz şeker, tuz, kırmızı toz biberi ilave edin. 3 su bardağı tavuk suyunu katın. Ispanağı da aktarıp, kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı demlendirip, bademlerle süsleyerek servis yapın.