Isparta Pilavı (Kabine)

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MALZEMELER
500 gr pirinç
150 gr yağsız dana eti
100 gr kuru soğan
100 gr nohut
100 gr tereyağ
30 gr tuz
1 litre et suyu (kendi suyu)
YAPILIŞI
Pirinç ıslanır 30 dakika bekletilir yıkanır süzülür.Kuru soğan ince doğranır,nohutlar haşlanır ardından dana eti haşlanır ve elle tiftiklenir. Tencereye doğranmış kuru soğan .haşlanmış nohut.tiftiklenmiş et tencerenin tabanına konur
üzerine pirincin yarısı konur aynı işlem tekrar yapılır.Diğer pirincin yarısı en üste konur,haşlanmış et suyu ve tuzu kaynar durumda üzerine konur.
Odun ateşinde ağır ağır suyunu çektirilir pilav hazır hale gelince üzerine erimiş tereyağı konur ve servise sunulur.