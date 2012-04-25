Isparta Pilavı (Kabine)

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YAPILIŞI

Pirinç ıslanır 30 dakika bekletilir yıkanır süzülür.Kuru soğan ince doğranır,nohutlar haşlanır ardından dana eti haşlanır ve elle tiftiklenir. Tencereye doğranmış kuru soğan .haşlanmış nohut.tiftiklenmiş et tencerenin tabanına konur

üzerine pirincin yarısı konur aynı işlem tekrar yapılır.Diğer pirincin yarısı en üste konur,haşlanmış et suyu ve tuzu kaynar durumda üzerine konur.

Odun ateşinde ağır ağır suyunu çektirilir pilav hazır hale gelince üzerine erimiş tereyağı konur ve servise sunulur.