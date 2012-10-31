İstanbul Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1.Badem ve antep fıstığını ayrı kaplara alıp ocağa oturtun. Biriki dakika kaynatıp süzün ve kabuklarını soyun. Tavuk etini tuzlu suda haşlayın. Süzüp küçük doğrayın ve kenara alın.

2.Pirinci ılık tuzlu suda 15 dakika ıslatın. Daha sonra yıkayıp süzün. Tereyağını bir tencereye alıp pirinci beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve safranı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Pilavın suyunu çekmesine yakın üzerine tavuk, badem ve antep fıstığını ilave edip karıştırın. Suyunu tamamen çekinceye kadar pişirip ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt bir havlu örtün. 10 dakika demlendirip servis yapın.