İstanbul Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk etini haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Safranı yarım kahve fincanı suda yarım saat bekletin. Diğer taraftan pirinçleri yarım saat tuzlu suda beklettikten sonra yıkayıp suyunu süzün. Tereyağını eritip bademleri 1-2 dakika kavurun ve üzerine pirinçleri ekleyin. Birlikte 5 dakika daha kavurun. Safranı tavuk suyuna karıştırın. Tavuk etlerini elinizle didikleyin. Bezelye, zencefil ve tuzu, kavurduğunuz pirince ekleyin. Üzerine safranlı tavuk suyunu ekleyip suyu çekilene kadar kısık ateşte pişirin. Ocağı kapatıp fıstıkları pilava ekleyip karıştırın. Demlendirdikten sonra servis yapın.