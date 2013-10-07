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Kabaklı Pirinç Pilavı

Kabaklı Pirinç Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kabak

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı margarin

3 adet yumurta l 1 adet soğan

1 demet dereotu

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Üzerine: 50 gram gravyer peyniri

YAPILIŞI

Kabakları temizleyip 4 cm'lik parçalar halinde kesin. Kaynar tuzlu suda 5 dakika haşlayın. Pirinci yıkayın. Margarini bir tencerede eritin. Pirinç ve tuzu ekleyin. Pirincin üzerini geçecek kadar su ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Yumurtaların sarılarını çırpın. Üzerine sıvı yağ, pirinç, kabak, karabiber, pul biber ekleyip karıştırın. İnce kıyılmış soğan ve dereotunu da ekleyin ve tekrar karıştırın. Diğer tarafta yumurta aklarını katılaşıncaya kadar çırpın. Tahta kaşıkla kabaklı karışıma ekleyip yedirin. Yuvarlak fırın kabını yağlayın. Hazırladığınız karışımı fırın kabına yayın. Rendelenmiş gravyer peynirini pilavın üzerine serpiştirin. 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
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