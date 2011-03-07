Kabaklı Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küp doğranmış kabak, sivri biber ve yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Rendelenmiş domates, biber salçası ve ince kıyılmış naneyi ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Yıkanmış domatesli pilavlık bulguru katın ve üzerine çıkacak kadar su ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Sıcak olarak servis yapın.