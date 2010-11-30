Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci, sıcak su ve tuz ile ıslatıp, bir saat bekletin. Bu arada soğanı yarım halka şeklinde incecik doğrayın. Tencereye koyup tuz ve karabiberle ovun. Beklemeye bırakın. Etleri didip, soğanın üzerine döşeyin. Hamur için 2 kg unu eleyin. 2 su bardağı tuzlu suyu ilave edin. Gıda boyasını katın. Sert bir hamur yapın. Ayrı bir yerde pilavı pişirin. Bunun için 1 tatlı kaşığı tereyağını eritin. Pirinci ilave edin. Üzerine bir buçuk su bardağı su ve tuz ekleyin. Pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Az pişmiş pilavı ocaktan alıp, demlenmeye bırakın. Etin üzerine haşlanmış nohut koyun ve sıcak su ilave edin. Kaynadıktan sonra etsuyu tableti koyup, tuzunu ayarlayın. Pilavı ekleyip, kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Kapaklı olarak demlenmeye bırakın. Hamurdan küçük bir parça ayırıp kalan kısmını parçalara bölün ve merdane ile açın. Şekil vererek cam bir tepsiye yayın. Ilık fırında pişirin. Bu arada kalan hamura bir miktar daha boya koyup gül şekli verin. Fırında pişirin. Dilimlenmiş havuç, domates ve maydanozla süsleyin. Pişen etli pilavı gülün içine koyup, servis yapın.