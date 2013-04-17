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Kabune Pilavı

Kabune Pilavı
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • ISPARTA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

Yarım kg kemiksiz kuzu eti

3 adet soğan, tuz, karabiber

2 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar et suyu

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu suda 15 dakika bekletin ve süzün. İyice yıkadıktan sonra bir kenara alın. Eti kısık ateşte, kendi suyunu salıp çekene dek kavurun. Ilındıktan sonra elinizle tel tel ayırın. Soğanı halka şeklinde doğrayın. Tuz ile karabiberle ovup, yıkayın. Geniş bir tencereye sırasıyla soğan, pirinç ve eti üst üste yerleştirin. Tuz ve karabiber serpip, porselen bir tabağı üzerine kapatın. Tabağın hizasına kadar kaynamış et suyu ve tereyağını ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra 5-10 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip, çıkarın ve sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yörede, düğün ve tören yemeği olarak sunulan "Kabune Pilavı", günümüzde de Isparta Mutfağı'ndaki yerini korumaktadır.
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