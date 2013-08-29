Kadırga Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı pirinç
200 gram tereyağı
8 su bardağı su
2 çorba kaşığı kuş üzümü
2 çorba kaşığı badem
1 çorba kaşığı tuzsuz antep fıstığı
4 adet orta boy domates
1/4 demet kıyılmış dereotu
1 tatlı kaşığı tuz
Beşamel sos için:
l 2 çorba kaşığı margarin
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
80 gram taze kaşar peyniri
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Yarım saat öncesinden ıslattığınız pirinci süzüp tereyağında kavurun. Antep fıstığını ve bademi 5 dakika
kaynar suda haşlayıp kabuklarını soyun. Ayrı bir tencerede kaynattığınız suyun içine kuş üzümü, badem, antep fıstığı, küp doğranmış domates, dereotu ve tuz ekleyin. Bu karışımı kavrulmuş pirince ekleyin. Kısık ateşte, kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye bırakın. Pilav suyunu çekince güveç kabına alın. Beşamel sosu hazırlamak için, 2 çorba kaşığı margarini eritip unu rengi dönene kadar kavurun ve sütü ekleyin.
Koyulaşınca ocaktan alıp yumurta sarısını ilave ederek pilavın üzerine dökün. Rendelenmiş kaşar peyniri
serpip fırına verin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirip servis yapın.