Kadırga Pilavı

Yarım saat öncesinden ıslattığınız pirinci süzüp tereyağında kavurun. Antep fıstığını ve bademi 5 dakika

kaynar suda haşlayıp kabuklarını soyun. Ayrı bir tencerede kaynattığınız suyun içine kuş üzümü, badem, antep fıstığı, küp doğranmış domates, dereotu ve tuz ekleyin. Bu karışımı kavrulmuş pirince ekleyin. Kısık ateşte, kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye bırakın. Pilav suyunu çekince güveç kabına alın. Beşamel sosu hazırlamak için, 2 çorba kaşığı margarini eritip unu rengi dönene kadar kavurun ve sütü ekleyin.

Koyulaşınca ocaktan alıp yumurta sarısını ilave ederek pilavın üzerine dökün. Rendelenmiş kaşar peyniri

serpip fırına verin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirip servis yapın.