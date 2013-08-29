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Kadırga Pilavı

Kadırga Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı pirinç

200 gram tereyağı

8 su bardağı su

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı badem

1 çorba kaşığı tuzsuz antep fıstığı

4 adet orta boy domates

1/4 demet kıyılmış dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için:

l 2 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

80 gram taze kaşar peyniri

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Yarım saat öncesinden ıslattığınız pirinci süzüp tereyağında kavurun. Antep fıstığını ve bademi 5 dakika
kaynar suda haşlayıp kabuklarını soyun. Ayrı bir tencerede kaynattığınız suyun içine kuş üzümü, badem, antep fıstığı, küp doğranmış domates, dereotu ve tuz ekleyin. Bu karışımı kavrulmuş pirince ekleyin. Kısık ateşte, kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye bırakın. Pilav suyunu çekince güveç kabına alın. Beşamel sosu hazırlamak için, 2 çorba kaşığı margarini eritip unu rengi dönene kadar kavurun ve sütü ekleyin.
Koyulaşınca ocaktan alıp yumurta sarısını ilave ederek pilavın üzerine dökün. Rendelenmiş kaşar peyniri
serpip fırına verin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirip servis yapın.
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