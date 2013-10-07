Kafes Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alın ve yıkayıp süzdüğünüz pirinci üzerine ekleyin. Sürekli karıştırarak 10 dakika kavurun ve küp doğradığınız kuru incir ve kayısıları ilave edin. Ayrı bir tavada yağsız olarak 2 dakika kavurduğunuz fıstıkları, tuz ve tarçını da üzerine ekleyin. Suyunu katıp kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Milföy hamurlarını merdane yardımı ile inceltip bir parmak kalınlığında şeritler halinde kesin. Küçük sufle kaplarını yağlayıp şerit halindeki milföyleri boydan boya dışarı taşacak şekilde içlerine yerleştirin. İç harcı suyunu çektikten sonra ocaktan alıp kaplara paylaştırın. Kenarlardaki parçaları kabın üzerine doğru toplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföy hamurları kızarana dek pişirip servis yapın.