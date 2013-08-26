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Sofra / Pilavlar / Kafesli Pilav

Kafesli Pilav

  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İç malzemesi:

3 su bardağı pirinç

1 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

125 gram tereyağı

Bir buçuk adet yufka, tuz

Kafes malzemesi için:

1 su bardağı un

65 gram margarin

1 tatlı kaşığı sirke

1 çorba kaşığı soğuk su, tuz

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp iyice yıkayın. Pirincin üzerini geçecek kadar ılık tuzlu su ile yarım saat bekletin. Tereyağını tuzla birlikte tencerede eritin. Tavuk suyu ve suyu ilave edip kaynatın. Kaynayan suya süzülmüş pirinci ekleyin. Önce harlı ateşte pişirdiğiniz pilavı suyunu çekmeye başladığında kısık ateşte demlenmeye bırakın. Demlenen pilavı beklemesi için başka bir kaba alın. Kafes hamuru için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Hamuru düz bir zeminde merdaneyle açın. Parmak kalınlığında şeritler kesin. Şeritleri kafes oluşturacak şekilde tencerenin içine yerleştirin. Hamurun üzerine 1 adet yufkayı tencerenin kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirin. Kalan yarım yufka ile tencerenin ortasını kaplayın. Pişen pilavı tencereye bastırarak alın. Kenardan sarkan yufkalar ile pilavın üzerini kapatın. Kısık ateşte 30-40 dakika pişirin. Servis tabağına ters çevirip dilimleyerek servis yapın.
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