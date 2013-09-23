Kağıtta Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı bezelye konservesi
Bir buçuk su bardağı pirinç (haşlanmış)
3 adet çarliston biber
3 adet domates
1-2 dal maydanoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızıbiber
Biberiye
Fırın pişirme kağıdı
YAPILIŞI
Fırın pişirme kağıdını büyük kare halinde kesin. Ortasına haşlanmış pirinç, bezelye, irice doğranmış domates, kibrit çöpü inceliğinde doğranmış biberler, baharatlar, kıyılmış maydanoz ve zeytinyağını koyun. Kağıdı paket şeklinde kapatıp, 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra kağıdı hafifçe yırtarak servis yapın.