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Sofra / Pilavlar / Kağıtta Pilav

Kağıtta Pilav

Kağıtta Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı bezelye konservesi

Bir buçuk su bardağı pirinç (haşlanmış)

3 adet çarliston biber

3 adet domates

1-2 dal maydanoz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Biberiye

Fırın pişirme kağıdı

YAPILIŞI

Fırın pişirme kağıdını büyük kare halinde kesin. Ortasına haşlanmış pirinç, bezelye, irice doğranmış domates, kibrit çöpü inceliğinde doğranmış biberler, baharatlar, kıyılmış maydanoz ve zeytinyağını koyun. Kağıdı paket şeklinde kapatıp, 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra kağıdı hafifçe yırtarak servis yapın.
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