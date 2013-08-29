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Kalbuni Pilav

Kalbuni Pilav
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

1 kahve fincanı kuş üzümü

1 kahve fincanı rezaki kuru üzüm

1 kahve fincanı İzmir üzümü (siyah kuru üzüm)

500 gram kuşbaşı kuzu eti

5 su bardağı et suyu

4 çorba kaşığı tereyağı

50 gram badem (haşlanıp, kabukları soyulmuş)

1 kahve fincanı antep fıstığı

1'er tatlı kaşığı tuz ve tarçın

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayın. Soğuk su ile yıkayıp suyunu süzün. Üzümleri yıkayıp, ayıklayarak ayrı ayrı kaplarda soğuk suda şişmeye bırakın. Tencereye eti koyup, üzerlerine 3 çorba kaşığı et suyunu ekleyin. Etler suyunu çekip kızarıncaya kadar ağır ateşte kavurun. Ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı tereyağını eritin. Bademleri ve fıstıkları koyarak sarartın. Üzümleri ekleyip karıştırın ve tavayı ateşten alın. Etin üzerine, yıkanmış pirinç, fıstıklı-üzümlü karışım ve kalan et suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynadıktan sonra ağır ateşte suyunu
çektirin. Kalan tereyağını bir tavada eritin. Pilava ilave ederek, kısık ateşte 5 dakika daha çektirin. Pilavı ateşten alın. Tarçını serperek 20 dakika demlendirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Üzüm çeşitlerini, kuruyemişçilerde bulabilirsiniz.
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