Kalbuni Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
1 kahve fincanı kuş üzümü
1 kahve fincanı rezaki kuru üzüm
1 kahve fincanı İzmir üzümü (siyah kuru üzüm)
500 gram kuzu kuşbaşı eti
5 su bardağı et suyu
10 çorba kaşığı tereyağı
50 gram badem (haşlanıp, kabukları soyulmuş)
1 kahve fincanı antep fıstığı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Pirinci ayıklayın. Soğuk su ile yıkayıp suyunu süzün. Üzümleri yıkayıp, ayıklayarak ayrı ayrı kaplarda soğuk suda şişmeye bırakın. Tencereye etleri koyup, üzerlerine 3 çorba kaşığı et suyunu ekleyin. Etler suyunu çekip kızarıncaya kadar, ağır ateşte kavurun. Ayrı bir tavada 3 çorba kaşığı tereyağını eritin. Bademleri ve fıstıkları koyarak sarartın. Üzümleri ekleyip karıştırın ve tavayı ateşten alın. Etlerin üzerine, yıkanmış pirinç, fıstıklı-üzümlü karışım ve kalan et suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynadıktan sonra ağır ateşte suyunu çektirin. Kalan tereyağını bir tavada eritin. Pilava ilave ederek, kısık ateşte 5 dakika daha çektirin. Pilavı ateşten alın. Tarçını serperek 20 dakika demlendirin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Üzüm çeşitlerini, kuruyemişçilerde bulabilirsiniz.