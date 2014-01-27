Kalbuni Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayın. Soğuk su ile yıkayıp suyunu süzün. Üzümleri yıkayıp, ayıklayarak ayrı ayrı kaplarda soğuk suda şişmeye bırakın. Tencereye etleri koyup, üzerlerine 3 çorba kaşığı et suyunu ekleyin. Etler suyunu çekip kızarıncaya kadar, ağır ateşte kavurun. Ayrı bir tavada 3 çorba kaşığı tereyağını eritin. Bademleri ve fıstıkları koyarak sarartın. Üzümleri ekleyip karıştırın ve tavayı ateşten alın. Etlerin üzerine, yıkanmış pirinç, fıstıklı-üzümlü karışım ve kalan et suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynadıktan sonra ağır ateşte suyunu çektirin. Kalan tereyağını bir tavada eritin. Pilava ilave ederek, kısık ateşte 5 dakika daha çektirin. Pilavı ateşten alın. Tarçını serperek 20 dakika demlendirin. Sıcak olarak servis yapın.