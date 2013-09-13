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Sofra / Pilavlar / Kanton Usulü Pilav

Kanton Usulü Pilav

Kanton Usulü Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çin Mutfağı
  • Sevgililer Günü
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram pirinç

4 su bardağı su

1 çorba kaşığı ince kıyılmış taze soğan

Yarım küçük boy havuç

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet yumurta

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp yıkadıktan sonra ya pirinç tenceresinde ya da normal tencerede sadece pirinç ve su ile pilav yapın. Havucu çok küçük parçacıklar halinde, pirinç taneleri büyüklüğünde doğrayın. Daha sonra wok'u iyice ısıtın ve içine sıvı yağ ilave edin. Sıvı yağ ısındığında yumurtaları tuzla iyice çırparak sıvı yağa ekleyin. Yumurta omlet gibi pişmeye başlayınca içine pilav, önceden küçük parçalara böldüğünüz havuç, taze soğan ve tuzu ilave edin. Bunları bir miktar kızartarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Eğer pilavı karidesli, tavuklu veya dana etli yapmak istiyorsanız, bu etleri önceden pişirip, pilavı kızartırken içine ilave edebilirsiniz.
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