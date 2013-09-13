Kanton Usulü Pilav

Pirinci ayıklayıp yıkadıktan sonra ya pirinç tenceresinde ya da normal tencerede sadece pirinç ve su ile pilav yapın. Havucu çok küçük parçacıklar halinde, pirinç taneleri büyüklüğünde doğrayın. Daha sonra wok'u iyice ısıtın ve içine sıvı yağ ilave edin. Sıvı yağ ısındığında yumurtaları tuzla iyice çırparak sıvı yağa ekleyin. Yumurta omlet gibi pişmeye başlayınca içine pilav, önceden küçük parçalara böldüğünüz havuç, taze soğan ve tuzu ilave edin. Bunları bir miktar kızartarak servis yapın.