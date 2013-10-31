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Kaparili Bulgur Pilavi

Kaparili Bulgur Pilavi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı kapari

2 su bardağı pilavlık bulgur

300 gram kuşbaşı dana eti

Yeteri kadar sıcak su

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar su

Tuz

YAPILIŞI

1 .ETİ küçük bir tencereye alıp, suyunu salıp yeniden çekene dek kavurun. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayıncaya kadar pişirin.
2. Sıvı yağı ayrı bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine salça ve yıkanıp süzülmüş bulguru katın. Birkaç dakika kavurduktan sonra suyu ve pişmiş eti ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.
3. Diğer taraftan kapariyi sudan geçirip süzün. Tereyağını eritip üzerine kapariyi ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak birkaç dakika sote edin. Pilav suyunu yarı yarıya çekince, kapariyi üzerine ekleyip karıştırın. Suyunu tamamen çekince tencerenin üstüne kağıt havlu koyup, kapağını kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

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