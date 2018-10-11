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Sofra / Pilavlar / Karabuğday (Greçka) Pilavı

Karabuğday (Greçka) Pilavı

Karabuğday (Greçka) Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay bardağı karabuğday

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

2 çorba kaşığı salça

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber, tuz

YAPILIŞI

Tereyağını tencerede alıp eritin. Kıyılmış soğan ve biberleri ilave edip 2 dakika soteleyin. Salça ekleyip bir iki karıştırın. Karabuğday, tavuk suyu, su, tuz ve karabiber katın. Kaynayana dek harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte ve kapağı kapalı suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, tahta kaşıkta harmanlayın ve 5 dakika dinlendirip ılık servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pilavı hazırlama aşamasında, soğanı kavururken içine 2 diş kıyılmış sarımsak da ilave edebilirsiniz.
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