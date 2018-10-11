Karabuğday (Greçka) Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını tencerede alıp eritin. Kıyılmış soğan ve biberleri ilave edip 2 dakika soteleyin. Salça ekleyip bir iki karıştırın. Karabuğday, tavuk suyu, su, tuz ve karabiber katın. Kaynayana dek harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte ve kapağı kapalı suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, tahta kaşıkta harmanlayın ve 5 dakika dinlendirip ılık servis yapın.