Karanfilli Pilav

Sofra Tarifi

İç malzeme için: 20 adet karanfil 3 su bardağı baldo veya basmati pirinç Yeteri kadar su 1 su bardağı tatlı badem 1 adet küçük boy soğan 3 çorba kaşığı tereyağı 2 adet havuç 2 çorba kaşığı sıvı yağ Yarım su bardağı sultani üzüm Yarım tatlı kaşığı yenibahar Yarım tatlı kaşığı tarçın 2 tatlı kaşığı toz şeker 4 su bardağı et suyu Yarım demet dereotu Tuz, karabiber Hamuru için: 2 su bardağı un Yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ Yarım Türk kahvesi fincanı yoğurt 1 adet yumurta Yarım tatlı kaşığı toz şeker Bir tutam tuz Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Karanfilli pilavın içi için pirinci ılık tuzlu suda yarım saat bekletin ve süzün. Bademi kaynar suda 20 dakika bekletip, kabuklarını soyun. Tereyağını tencereye alıp, kızdırın. Üzerine pirinç ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyin. Pirincin rengi şeffaflaşana kadar kavurun. Badem ve zar şeklinde doğranmış havucu sıvı yağda 1-2 dakika soteleyip, pilava katın. Yıkanmış sultani üzüm, yenibahar, tarçın, toz şeker, tuz, karabiber ve karanfili ekleyin. Kaynamış et suyunu katın. Tencerenin kapağını kapatıp, kaynayana dek harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kıyılmış dereotunu ilave edin ve tencerenin ağzı kapalı olarak 20 dakika dinlendirin. Hamuru için derin bir kapta un, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, toz şeker ve tuzu yoğurun. Hamuru 3 mm kalınlığında açın ve kelepçeli kalıbın taban kısmı büyüklüğünde kesin. Kestiğiniz hamuru kalıbın dibine yerleştirin ve pilavı boşaltın. Kalan hamuru tekrar açın ve pilavın her tarafını örtecek şekilde kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından alın ve kalıptan çıkarıp, ters çevirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, tekrar aynı ısıda üzeri iyice kızarana kadar pişirin.