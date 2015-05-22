Karanfilli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İç malzeme için: 20 adet karanfil
3 su bardağı baldo veya basmati pirinç
Yeteri kadar su
1 su bardağı tatlı badem
1 adet küçük boy soğan
3 çorba kaşığı tereyağı
2 adet havuç
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Yarım su bardağı sultani üzüm
Yarım tatlı kaşığı yenibahar
Yarım tatlı kaşığı tarçın
2 tatlı kaşığı toz şeker
4 su bardağı et suyu
Yarım demet dereotu
Tuz, karabiber
Hamuru için: 2 su bardağı un
Yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ
Yarım Türk kahvesi fincanı yoğurt
1 adet yumurta
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Bir tutam tuz
Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı
YAPILIŞI
Karanfilli pilavın içi için pirinci ılık tuzlu suda yarım saat bekletin ve süzün. Bademi kaynar suda 20 dakika bekletip, kabuklarını soyun. Tereyağını tencereye alıp, kızdırın. Üzerine pirinç ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyin. Pirincin rengi şeffaflaşana kadar kavurun. Badem ve zar şeklinde doğranmış havucu sıvı yağda 1-2 dakika soteleyip, pilava katın. Yıkanmış sultani üzüm, yenibahar, tarçın, toz şeker, tuz, karabiber ve karanfili ekleyin. Kaynamış et suyunu katın. Tencerenin kapağını kapatıp, kaynayana dek harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kıyılmış dereotunu ilave edin ve tencerenin ağzı kapalı olarak 20 dakika dinlendirin. Hamuru için derin bir kapta un, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, toz şeker ve tuzu yoğurun. Hamuru 3 mm kalınlığında açın ve kelepçeli kalıbın taban kısmı büyüklüğünde kesin. Kestiğiniz hamuru kalıbın dibine yerleştirin ve pilavı boşaltın. Kalan hamuru tekrar açın ve pilavın her tarafını örtecek şekilde kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından alın ve kalıptan çıkarıp, ters çevirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, tekrar aynı ısıda üzeri iyice kızarana kadar pişirin.